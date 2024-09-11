Потрібно шукати мирні рішення для справедливого миру за умовами України - президент Словаччини

Президент Словаччини Петер Пеллегріні заявив, що потрібно шукати мирні рішення для справедливого миру в Україні за умовами України. Також він сподівається, що рф долучиться до Другого саміту миру. Про це він сказав під час саміту Кримської платформи, передає кореспондент УНН.

"Шановний Президенте Зеленський, шановні українці, наслідки незаконної анексії Криму, а також агресивної війни проти України сягають далеко за межі України та Європи. Напад росії на Україну справив важкий удар на універсальні принципи міжнародних відносин…Словаччина підтримує Україну та народ у праві захищати свою країну та відновлювати свою територіальну цілісність у рамках міжнародно визнаних кордонів…Нам потрібно шукати мирні рішення для справедливого миру в Україні за умовами України", - сказав Пеллегріні.

Пеллегріні висловив сподівання, що рф другий Саміт миру долучить росію до участі в ньому.

"Я сподіваюся, що наступний Саміт щодо миру в Україні також долучить і росію й інших глобальних гравців", - заявив він.

Доповнення

Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо зробив нову скандальну заяву щодо України та "небезпечних формувань", натякаючи на "нацистські війська".

Bloomberg повідомив, що Європейська комісія може скоротити фінансування Словаччини за порушення демократичних норм.