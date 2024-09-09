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Фіцо зробив скандальну заяву про "нацистські війська" в Україні

Фіцо зробив скандальну заяву про "нацистські війська" в Україні

Київ • УНН

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Роберт Фіцо заявив про "небезпечні формування" в Україні, натякаючи на нацистські групи. Він закликав міжнародне співтовариство не допускати використання військ із нацистською символікою в конфлікті.

Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо зробив нову скандальну заяву щодо України та «небезпечних формувань», натякаючи на «нацистські війська», передає УНН з посиланням на TASR.

«Ми всі говоримо про фашизм, нацизм і водночас мовчазно терпимо, які формування існують в Україні, абсолютно зрозуміло, що вони належать до груп, які сьогодні заборонені і ми вважаємо їх небезпечними. Оскільки це геополітичне зіткнення, воно нікого не хвилює», - заявив прем'єр-міністр.

За його словами, слово «фашист» сьогодні в Словаччині також дуже легко вимовляється.

«Як тільки в когось інша думка, його одразу називають фашистом. Тому я хочу не згадувати тут жертв патетичними словами, а закликати до дії. Міжнародне співтовариство має сказати, що війська, які використовують нацистську символіку і часто поводяться в такий спосіб, не можуть воювати на Україні», - додав Фіцо.

Антоніна Туманова

Антоніна Туманова

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