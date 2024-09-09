Фицо сделал скандальное заявление о "нацистских войсках" в Украине

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо сделал новое скандальное заявление об Украине и "опасных формированиях", намекая на "нацистские войска", передает УНН со ссылкой на TASR.

"Мы все говорим о фашизме, нацизме и в то же время молчаливо терпим, какие формирования существуют в Украине, совершенно понятно, что они принадлежат к группам, которые сегодня запрещены и мы считаем их опасными. Поскольку это геополитическое столкновение, оно никого не волнует", - заявил премьер-министр.

По его словам, слово "фашист" сегодня в Словакии также очень легко произносится.

"Как только у кого-то другое мнение, его сразу называют фашистом. Поэтому я хочу не вспоминать здесь жертв патетическими словами, а призвать к действию. Международное сообщество должно сказать, что войска, которые используют нацистскую символику и часто ведут себя подобным образом, не могут воевать на Украине", - добавил Фицо.