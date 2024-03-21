Нужны дополнительные реформы: Ukraine Facility предусматривает урегулирование Украиной виртуальных активов

Украина должна провести реформы, направленные на улучшение инфраструктуры электронных финансов включая системы платежей и обслуживания клиентов, об этом говорится в программе Ukraine Facility, пишет УНН.

Детали

В документе отмечается необходимость принятия законопроекта о внесении изменений в законодательство о виртуальных активах и платежных системах Украины. Этот законопроект должен соответствовать стандартам, установленным регулятором MiCA.

Необходимы дальнейшие реформы для улучшения соответствия Украины стандартам Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF), в частности в сфере виртуальных активов, целевых финансовых санкций и расследований... Появление виртуальных активов и отсутствие их правового регулирования является негативным фактором, который может способствовать мошенничеству, отмыванию преступных доходов, финансированию терроризма и уклонению от уплаты налогов - говорится в документе.

Также в документе отмечается, что Украина должна работать над урегулированием криптоактивов и обеспечением стабильности цифрового финансового сектора в соответствии с лучшими европейскими стандартами и практиками.

Напомним

Украина обнародовала план из 69 реформ, в том числе в экономическом, судебном и финансовом секторах, во исполнение программы ЕС "Украинский фонд", направленной на ускорение интеграции Украины в Европейский Союз.

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