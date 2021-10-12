Новый коронавирусный антирекорд по Одесской области – 816 заболевших за сутки
Киев • УНН
КИЕВ. 12 октября. УНН. За последние сутки в Одесской области коронавирус выявлен у 816 человек (суточный прирост — 126). Среди них 55 детей и девять медработников. Ни один не умер. 142 человека выздоровели. Об этом сообщает “Одесский областной центр контроля и профилактики болезней Минздрава Украины”.
Детали
Большинство заболевших — жители Одессы. В городе 422 новых случая заражения вирусом. Отметим, что днем ранее от последствий коронавируса в области скончалось 33 человека.
По данным ОГА на 11 октября в Одесской области вакцинировались более 650 тысяч человек. Это примерно 25% всех жителей региона.