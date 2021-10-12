Новий коронавірусний антирекорд по Одеській області - 816 хворих за добу
Київ • УНН
КИЇВ. 12 жовтня. УНН. За останню добу в Одеській області коронавірус виявлений у 816 осіб (добовий приріст — 126). Серед них 55 дітей і дев’ять медпрацівників. Жоден з них не помер. 142 людини одужали. Про це повідомляє “Одеський обласний центр контролю і профілактики хвороб МОЗ України”.
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Більшість хворих — жителі Одеси. У місті 422 нових випадки зараження вірусом. Зазначимо, що днем раніше від наслідків коронавірусу в області померло 33 людини.
За даними ОДА на 11 жовтня в Одеській області вакцинували понад 650 тисяч осіб. Це приблизно 25% всіх жителів регіону.