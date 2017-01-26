Новый сезон "Игры престолов" начнется 25 июня - СМИ
Киев • УНН
КИЕВ. 26 января. УНН. Премьера первой серии 7 сезона сериала "Игра престолов" состоится 25 июня. Об этом сообщил The Independent со ссылкой на кино каталог IMDb, передает УНН.
Издание подчеркивает, что после публикации даты выхода премьерного эпизода страница была удалена, но пользователи успели сделать скриншот страницы.
Кроме того, сообщается о том, что, поскольку сезон будет состоять из меньшего количества эпизодов - шести, на каждый из них придется больше бюджетных и технических средств.
Отметим, ранее сообщалось, что седьмой сезон сериала начнется 30 марта .