Новый сезон "Игры престолов" начнется 25 июня - СМИ

Издание подчеркивает, что после публикации даты выхода премьерного эпизода страница была удалена, но пользователи успели сделать скриншот страницы.

Кроме того, сообщается о том, что, поскольку сезон будет состоять из меньшего количества эпизодов - шести, на каждый из них придется больше бюджетных и технических средств.

Отметим, ранее сообщалось, что седьмой сезон сериала начнется 30 марта .