Новий сезон “Гри престолів” розпочнеться 25 червня - ЗМІ
Київ • УНН
КИЇВ. 26 січня. УНН. Прем’єра першої серії 7 сезону серіалу “Гра престолів” відбудеться 25 червня. Про це повідомив The Independent посилаючись на кіно каталог IMDb, передає УНН.
Видання підкреслює, що незабаром після публікації дати виходу прем’єрного епізоду була видалена, але користувачі встигли зробити скріншот сторінки.
Крім того, повідомляється про те, що, оскільки сезон буде складатися з меншої кількості епізодів — шести, на кожен з них доведеться більше бюджетних і технічних засобів.
Зазначимо, раніше повідомлялося, що сьомий сезон серіалу розпочнеться 30 березня.