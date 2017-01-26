Новий сезон “Гри престолів” розпочнеться 25 червня - ЗМІ

Видання підкреслює, що незабаром після публікації дати виходу прем’єрного епізоду була видалена, але користувачі встигли зробити скріншот сторінки.

Крім того, повідомляється про те, що, оскільки сезон буде складатися з меншої кількості епізодів — шести, на кожен з них доведеться більше бюджетних і технічних засобів.

Зазначимо, раніше повідомлялося, що сьомий сезон серіалу розпочнеться 30 березня.