Новое рассмотрение дела завода "Краян": суд перенес подготовительное заседание на 14 апреля
Киев • УНН
КИЕВ. 31 марта. УНН. Высший антикоррупционный суд перенес на 14 апреля подготовительное заседание по так называемому делу Одесского "Краяна" об обвинении городского головы Геннадия Труханова и других лиц из-за неявки в зал части обвиняемых. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу САП.
Детали
Сообщается, что 31 марта 2021 года при участии прокурора САП в ВАКС состоялось первое подготовительное заседание по так называемому делу Одесского "Краяна" об обвинении городского головы и других лиц, которое Апелляционная палата ВАКС в феврале 2021 года направила на новое судебное рассмотрение.
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"Однако, судейская коллегия ВАКС так и не смогла начать указанное заседание по существу по причине неявки в зал части обвиняемых и их защитников. Несмотря на это, суд объявил перерыв в заседании до 14:00 ч. 14 апреля 2021 года", - отмечается в сообщении.
Дополнение
Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда отменила оправдательный приговор мэру Одессы Геннадию Труханову и его сообщникам по делу о хищении 92 млн грн при закупке городским советом зданий завода "Краян". Было назначено рассмотрение дела в ВАКС.
Напомним, коллегия судей Малиновского районного суда Одессы признала невиновным мэра Одессы Геннадия Труханова и подчиненных в завладении 92 млн грн из местного бюджета при покупке здания бывшего завода "Краян".