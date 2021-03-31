Новий розгляд справи заводу "Краян": суд переніс підготовче засідання на 14 квітня

Деталі

Повідомляється, що 31 березня 2021 року за участі прокурора САП у ВАКС відбулось перше підготовче засідання у так званій справі Одеського “Краяну” про обвинувачення Одеського міського голови та інших осіб, яку Апеляційна палата ВАКС у лютому 2021 року скерувала на новий судовий розгляд.

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“Однак, суддівська колегія ВАКС так і не змогла розпочати вказане засідання по суті з причин неявки до судової зали частини обвинувачених та їхніх захисників. Зважаючи на це, суд оголосив перерву в засіданні до 14:00 год. 14 квітня 2021 року”, — зазначається в повідомленні.

Доповнення

Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду скасувала виправдувальний вирок меру Одеси Геннадію Труханову та його спільникам у справі щодо розкрадання 92 млн грн під час закупівлі міською радою будівель заводу “Краян”. Було призначено новий розгляд справи у ВАКС.

Нагадаємо, колегія суддів Малиновського районного суду Одеси визнала невинуватим мера Одеси Геннадія Труханова та підлеглих у заволодінні 92 млн грн із місцевого бюджету під час купівлі будівлі колишнього заводу “Краян”.