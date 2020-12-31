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Новый год: Путин выступил с рекордно длинным обращением за все время своего правления

Киев • УНН

 • 17109 просмотра

КИЕВ. 31 декабря. УНН. Президент России Владимир Путин в новогоднем обращении к россиянам заявил, что год был трудным и “вместил в себя груз нескольких лет”, опубликованное видео было отмеченно крайне большим количеством дизлайков, передает УНН со ссылкой на СМИ РФ, в частности федеральное агентство ТАСС.

Новый год: Путин выступил с рекордно длинным обращением за все время своего правления

Первым обращение увидели жители Камчатки и Чукотского автономного округа, где Новый год наступил в 14:00 по киевскому времени.

“Сейчас кажется, что уходящий год вместил в себя груз нескольких лет. Он был трудным для каждого из нас, с тревогами и большими материальными сложностями, с переживаниями, а для кого-то — с горькими утратами близких, любимых людей”, — сказал Путин.

При этом Путин подчеркнул, что россияне прошли трудный год “с достоинством, как и подобает единому народу, который почитает традиции своих предков”.

“Мы равняемся на наших дорогих ветеранов, на доблестное поколение, победившее заразу нацизма. Несмотря ни на что, мы исполнили наш священный сыновний долг — с благодарностью и признательностью отметили 75-летие Великой Победы”, — сказал глава Кремля, снова сделав акцент на одном из главнейших фундаментов российской пропаганды — теме Второй мировой.

Отдельно в обращении президент РФ вспомнил о тех, кто не может встретить Новый год за праздничным столом: заболевших, медицинских работниках, сотрудниках экстренных служб и военных.

Добавим, что обращение Путина длилось почти шесть минут — это его самое длинное новогоднее послание за все время пребывания на посту президента.

Отметим также, что на момент публикации новости — на почти 3,5 тысяч дизлайков припадали менее 400 лайков.

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