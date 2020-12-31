Новий рік: Путін виступив з найдовшим зверненням за весь час свого правління
Київ • УНН
КИЇВ. 31 грудня. УНН. Президент Росії Володимир Путін у новорічному зверненні до росіян заявив, що рік був важким і “вмістив в себе вантаж декількох років”, опубліковане відео було відмічено вкрай великою кількістю дизлайків, передає УНН з посиланням на ЗМІ РФ, зокрема федеральне агентство ТАСС.
Першим звернення побачили жителі Камчатки й Чукотського автономного округу, де Новий рік настав о 14:00 за київським часом.
“Зараз здається, що рік, що минає вмістив в себе вантаж декількох років. Він був важким для кожного з нас, з тривогами і великими матеріальними труднощами, з переживаннями, а для когось — з гіркими втратами близьких, улюблених людей”, — сказав Путін.
При цьому Путін підкреслив, що росіяни пройшли важкий рік “з гідністю, як і личить єдиному народові, який шанує традиції своїх предків”.
“Ми рівняємося на наших дорогих ветеранів, на доблесне покоління, що перемогло заразу нацизму. Незважаючи ні на що, ми виконали наш священний синівський обов’язок — з подякою і вдячністю відзначили 75-річчя Великої Перемоги”, — сказав глава Кремля, знову зробивши акцент на одному з найголовніших фундаментів російської пропаганди — темі Другої світової.
Окремо в зверненні президент РФ згадав про тих, хто не може зустріти Новий рік за святковим столом: хворих, медичних працівників, співробітників екстрених служб і військових.
Додамо, що звернення Путіна тривало майже шість хвилин — це його найдовше новорічне послання за весь час перебування на посаді президента.
Відзначимо також, що на момент публікації новини — на майже 3,5 тисячі дизлайків припадали менше 400 лайків.