Новый пакет санкций ЕС против рф может быть представлен в конце месяца - СМИ

КИЕВ. 16 ноября. УНН. Европейский Союз может обнародовать очередной пакет санкций против россии и беларуси в конце этого месяца. Об этом пишет УНН со ссылкой на сообщение журналиста "Радио Свобода" в Брюсселе Рикарда Йозвяка в Twitter.