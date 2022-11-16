Новий пакет санкцій ЄС проти рф може бути представлений наприкінці місяця - ЗМІ
Київ • УНН
КИЇВ. 16 листопада. УНН. Європейський Союз може оприлюднити черговий пакет санкцій проти росії та білорусі наприкінці цього місяця. Про це пише УНН з посиланням на повідомлення журналіста "Радіо Свобода" у Брюсселі Рікарда Йозвяка у Twitter.
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"Дев'ятий пакет санкцій ЄС проти росії та білорусі, ймовірно, буде представлено наприкінці місяця з планом на ухвалення на початку грудня", - написав він.
Нагадаємо
Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба обговорив з головою МЗС Латвії Едгаром Рінкевичем наступний пакет санкцій ЄС.