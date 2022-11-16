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Що зміниться з 1 квітня 2025 року: перерахунок пенсій, перебронювання та ціни на цигарки
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Новий пакет санкцій ЄС проти рф може бути представлений наприкінці місяця - ЗМІ

Новий пакет санкцій ЄС проти рф може бути представлений наприкінці місяця - ЗМІ

Київ • УНН

 • 306776 перегляди

КИЇВ. 16 листопада. УНН. Європейський Союз може оприлюднити черговий пакет санкцій проти росії та білорусі наприкінці цього місяця. Про це пише УНН з посиланням на повідомлення журналіста "Радіо Свобода" у Брюсселі Рікарда Йозвяка у Twitter.

Цитата

"Дев'ятий пакет санкцій ЄС проти росії та білорусі, ймовірно, буде представлено наприкінці місяця з планом на ухвалення на початку грудня", - написав він.

Нагадаємо

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба обговорив з головою МЗС Латвії Едгаром Рінкевичем наступний пакет санкцій ЄС.

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