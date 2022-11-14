Кулеба обговорив з латвійським колегою наступні санкції ЄС
Київ • УНН
КИЇВ. 14 листопада. УНН. Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба обговорив з главою МЗС Латвії Едгаром Рінкевичем наступні санкції ЄС. Україна та Латвія також продовжують працювати разом, щоб забезпечити функціонування зернового коридору, передає УНН.
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«Я говорив з Едгаром Рінкевичем. Звільнення Херсона продовжує надихати наших партнерів. Ми обговорювали наступні санкції ЄС. Ми поділяємо думку, що будь-яке скасування вже введених норм створить небезпечний прецедент. Ми продовжуємо працювати разом, щоб забезпечити функціонування зернового коридору», – написав Кулеба у Twitter.
Доповнення
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I spoke to @EdgarsRinkevics. The liberation of Kherson keeps inspiring our partners. We discussed next EU sanctions. We share a view that any lifting of the already imposed ones would set a dangerous precedent. We keep working together to ensure functioning of the grain corridor.— Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) November 14, 2022