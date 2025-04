Кулеба обговорив з латвійським колегою наступні санкції ЄС

Цитата

«Я говорив з Едгаром Рінкевичем. Звільнення Херсона продовжує надихати наших партнерів. Ми обговорювали наступні санкції ЄС. Ми поділяємо думку, що будь-яке скасування вже введених норм створить небезпечний прецедент. Ми продовжуємо працювати разом, щоб забезпечити функціонування зернового коридору», – написав Кулеба у Twitter.

Доповнення

Україна переймає досвід Латвії щодо реабілітації пацієнтів після ампутацій кінцівок.

У Латвії розпочали шити зимову форму для ЗСУ.

I spoke to @EdgarsRinkevics. The liberation of Kherson keeps inspiring our partners. We discussed next EU sanctions. We share a view that any lifting of the already imposed ones would set a dangerous precedent. We keep working together to ensure functioning of the grain corridor.

— Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) November 14, 2022