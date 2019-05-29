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ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

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6 марта, 19:19 • 137235 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

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Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
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Новый аэропорт в Днепре: испытание делом для президента Зеленского

Новый аэропорт в Днепре: испытание делом для президента Зеленского

Киев  •  УНН

 • 9948 просмотра

КИЕВ. 29 мая. УНН. Пустые многолетние обещания о строительстве нового аэропорта в Днепре — лишь один из примеров того, как жители региона оценили бездеятельность ушедшего президента Петра Порошенко, набравшего в регионе мизерную часть голосов. Как отмечают местные СМИ, для нового президента Владимира Зеленского это отличная возможность показать себя в деле, заложить хороший фундамент электоральной поддержки в одном из крупнейших регионов страны на парламентские выборы, и оправдать высокий кредит доверия жителей Днепра и региона — триумфальный итог голосования во втором туре 87,25%.

“За время обсуждения проекта при Порошенко уже давно можно было привести в порядок действующий аэропорт. Было бы желание работать и принимать решения, а не строить потемкинские деревни. Вот у кого есть возможность оправдать доверие избирателей Днепра и области — так это у Владимира Зеленского и его партии. Поскольку, где и как строить аэропорт вполне очевидно. Надо только начать”, — пишут журналисты, и приводят хронологию, как Порошенко&Cо пытались “выехать” на пустых обещаниях.

Сначала ушедшая власть продекларировала 1 млрд грн целевых средств на реконструкцию прстроенной 30 лет назад “взлетки” аэропорта Днепра. Потом сумма уменьшилась до 200 млн грн, а министр инфраструктуры Владимир Омелян заявил, что эти деньги пойдут на подготовительные работы по строительству аэропорта в чистом поле в районе с. Соленое Днепропетровской области. Уже после первого тура президентских выборов, премьер-министр Владимир Гройсман вспомнил, что вопрос размещения аэропорта Днепра должны решать сами жители города. Хотя к этому моменту они давно высказали свою позицию предельно ясно, собрав голоса под петициями на имя Президента Украины и горсовета о строительстве нового аэропорта на базе существующего.

Как отмечают авторы публикации, соратники ушедшего президента — народный депутат от БПП Татьяна Рычкова и глава Днепропетровского облсовета от того же БПП Глеб Прыгунов — до сих пор пытаются реализовать сомнительную авантюру по строительству аэропорта в чистом поле.

“Мы возводим первый в Украине современный аэропорт с нуля за все годы независимости Украины”, — звучит очень красиво, — иронизируют авторы материала. — Вот только никто при этом не напоминает, что в этом случае ждать придется 5 лет, и потратить 400 млн. дол. согласно выводам экспертов Airport Consulting Vienna. Вместо 2 лет и 200 млн. дол. в случае реконструкции существующего Международного аэропорта “Днепр”!

Тем временем жители одного из крупнейших городов Украины вынуждены тратить на поездку в Турцию или Европу сутки, вместо нескольких часов.

“Все это тормозит и туризм, и инвестиции в регион. А еще вызывает разочарование: ждали перемен, а видим все то же самое, — сетуют авторы материала о политических обещаниях и нерешаемой многие годы судьбе аэропорта в Днепре. — Политическая воля президента Владимира Зеленского могла бы изменить ситуацию. Проявит ли он ее? Или грабли Порошенко окажутся ближе?”

Украинские Национальные Новости

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