Новый украинский дрон "Щедрик" получил разрешение на поставку в ВСУ
Киев • УНН
Минобороны допустило к поставке в войска новый отечественный беспилотник «Щедрик». БпАК имеет бесшумные двигатели, устойчив к РЭБ и может работать на труднодостижимой для ПВО противника высоте.
Министерство обороны Украины допустило к поставке в подразделения Сил обороны беспилотный авиационный комплекс (БпАК) "Щедрик", разработанный отечественными производителями. Об этом сообщает Минобороны, передает УНН.
Детали
Комплекс состоит из станции управления и дистанционно-управляемых летательных аппаратов.
"Возможности летательного аппарата и его оптического оборудования позволяют работать с труднодосягаемой высоты для большинства огневых средств противовоздушной обороны противника", - отметил заместитель министра обороны Дмитрий Клименков.
Беспилотники "Щедрик" оснащены бесшумными электрическими двигателями и имеют повышенную устойчивость к радиоэлектронным помехам, что делает их эффективными в сложных условиях боевых действий. Летательные аппараты способны выполнять задачи в условиях сильного ветра, мороза и жары.
Отметим
Кабмин утвердил постановление, которое устанавливает постоянную основу для закупок отечественных беспилотников и средств радиоэлектронной борьбы.
Министр обороны Рустем Умеров заявил, что эта постановка обеспечит стабильность и предсказуемость процесса. В частности, командиры воинских частей смогут закупать беспилотники и РЭБ тактического уровня без дополнительных согласований с Генштабом.
Также воинские части получат возможность присоединяться к рамочным соглашениям МОУ и Госспецсвязи для более быстрых поставок по конкурентным ценам.
Это решение ускорит поставки необходимой техники на фронт и будет поддерживать развитие украинских производителей.
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