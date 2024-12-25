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Новый украинский дрон "Щедрик" получил разрешение на поставку в ВСУ

Новый украинский дрон "Щедрик" получил разрешение на поставку в ВСУ

Киев  •  УНН

 • 6042 просмотра

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Минобороны допустило к поставке в войска новый отечественный беспилотник «Щедрик». БпАК имеет бесшумные двигатели, устойчив к РЭБ и может работать на труднодостижимой для ПВО противника высоте.

Министерство обороны Украины допустило к поставке в подразделения Сил обороны беспилотный авиационный комплекс (БпАК) "Щедрик", разработанный отечественными производителями.  Об этом сообщает Минобороны, передает УНН

Детали

Комплекс состоит из станции управления и дистанционно-управляемых летательных аппаратов.

"Возможности летательного аппарата и его оптического оборудования позволяют работать с труднодосягаемой высоты для большинства огневых средств противовоздушной обороны противника", - отметил заместитель министра обороны Дмитрий Клименков.

Беспилотники "Щедрик" оснащены бесшумными электрическими двигателями и имеют повышенную устойчивость к радиоэлектронным помехам, что делает их эффективными в сложных условиях боевых действий. Летательные аппараты способны выполнять задачи в условиях сильного ветра, мороза и жары.

Отметим

Кабмин утвердил постановление, которое устанавливает постоянную основу для закупок отечественных беспилотников и средств радиоэлектронной борьбы.

Министр обороны Рустем Умеров заявил, что эта постановка обеспечит стабильность и предсказуемость процесса. В частности, командиры воинских частей смогут закупать беспилотники и РЭБ тактического уровня без дополнительных согласований с Генштабом.

Также воинские части получат возможность присоединяться к рамочным соглашениям МОУ и Госспецсвязи для более быстрых поставок по конкурентным ценам.

Это решение ускорит поставки необходимой техники на фронт и будет поддерживать развитие украинских производителей.

Ранее

УНН писал, что Украине обеспечат стабильные поставки военной помощи на следующий год. 

Юлия Гаврилюк

Юлия Гаврилюк

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