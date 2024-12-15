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Новый лидер Сирии обвиняет Израиль и делает неожиданное заявление о конфликте

Новый лидер Сирии обвиняет Израиль и делает неожиданное заявление о конфликте

Киев  •  УНН

 • 2929 просмотра

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Ахмад аль-Шараа, который недавно устранил режим Асада, обвинил Израиль в использовании фальшивых поводов для атак. Новое руководство Сирии заявляет о намерении избегать конфликтов и сосредоточиться на восстановлении страны.

Новый лидер Сирии обвинил Израиль в использовании "фальшивых поводов" для атак, но заявил о намерении избегать новых конфликтов. Об этом сообщает Reuters, передает УНН.

Детали

Лидер Сирии Ахмад аль-Шараа подчеркнул, что новое руководство страны стремится избежать втягивания в новые военные конфликты, поскольку Сирия сосредоточена на восстановлении после длительной войны. 

Шараа на прошлой неделе отстранил от власти режим Башара аль-Асада, завершив 50-летнюю эпоху правления семьи Асада. Это стало ключевым переломным моментом в современной истории страны. 

Тем временем Израиль приступил к действиям в демилитаризованной зоне на сирийской территории, созданной после арабо-израильской войны 1973 года. Израильские войска заняли стратегический сирийский военный пост на горе Хермон, который обеспечивает обзор столицы Дамаск. 

Израильские официальные лица заявляют, что пребывание их войск в регионе носит временный характер и направлено исключительно на обеспечение безопасности границ.  

Сирия утверждает об израильских ударах по Дамаску и военной базе возле Хомса: говорит о погибшем военном и 7 раненых24 окт. 2024, 11:32 • 20264 просмотра

Юлия Котвицкая

Юлия Котвицкая

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