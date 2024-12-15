Новый лидер Сирии обвиняет Израиль и делает неожиданное заявление о конфликте
Киев • УНН
Ахмад аль-Шараа, который недавно устранил режим Асада, обвинил Израиль в использовании фальшивых поводов для атак. Новое руководство Сирии заявляет о намерении избегать конфликтов и сосредоточиться на восстановлении страны.
Новый лидер Сирии обвинил Израиль в использовании "фальшивых поводов" для атак, но заявил о намерении избегать новых конфликтов. Об этом сообщает Reuters, передает УНН.
Детали
Лидер Сирии Ахмад аль-Шараа подчеркнул, что новое руководство страны стремится избежать втягивания в новые военные конфликты, поскольку Сирия сосредоточена на восстановлении после длительной войны.
Шараа на прошлой неделе отстранил от власти режим Башара аль-Асада, завершив 50-летнюю эпоху правления семьи Асада. Это стало ключевым переломным моментом в современной истории страны.
Тем временем Израиль приступил к действиям в демилитаризованной зоне на сирийской территории, созданной после арабо-израильской войны 1973 года. Израильские войска заняли стратегический сирийский военный пост на горе Хермон, который обеспечивает обзор столицы Дамаск.
Израильские официальные лица заявляют, что пребывание их войск в регионе носит временный характер и направлено исключительно на обеспечение безопасности границ.
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