Новая почта завершила сбор на укрепление ПВО - командование ЧВК "Центр" получает оборудование на 330 млн гривен
Киев • УНН
Новая почта завершила сбор на усиление защиты украинского неба. Средства были собраны в рамках проекта "Запакуй небо- прокачай ППО"
Новая почта и фонд компетентной помощи армии "Повернись живим" предоставят снаряжение и комплексную связь для сил противовоздушной обороны воздушного командования "Центр" на сумму более 330 миллионов гривен, сообщает УНН.
Детали
Эти средства на усиление защиты украинского неба были собраны в рамках проекта "Запакуй небо - прокачай ППО": в течение 7 месяцев каждый желающий мог присоединиться к сбору Новой почты и направить средства на нужды защитников неба.
Как показывает настоящее, связь - сверхважная для всех сфер жизни. А связь между звеньями ПВО - буквально спасает жизнь каждого из нас. Мы понимали это с начала проекта "Запакуй небо - прокачай ППО". Как и то, что процесс производства такого современного оборудования для военных - очень сложный, долгий и дорогой. Но мы в Новой почте любим сложные задачи и знаем, что не существует ничего невозможного. Несмотря на все сложности - цель, которую мы ставили вместе с "Повернись живим", достигнута. Я уверен, что сейчас защитники неба еще крепче и врагу их не одолеть
Его компания задонатила для проекта 183,6 млн грн, 118,2 млн грн - донаты украинцев на счет или банк проекта, еще 26,6 млн грн задонатили друзья и партнеры проекта, среди которых бизнесы и известные блогеры, остальные средства собраны другими способами, в частности от покупки мерча Новой почты и отправки посылок в упаковке лимитированной серии.
Сумма более 330 миллионов гривен от "Новой почты", ее клиентов и партнеров позволит обеспечить воздушное командование "Центр" современным оборудованием для связи и подвижными командными пунктами, а именно рюкзаками для мобильных огневых групп, переносными командными пунктами, включающими рабочие места-трансформеры в кейсах весом 60 кг, комплексными аппаратными связи для сопровождения противовоздушных ракетных комплексов и походными грузовиками для командования войсками во время движения. Кроме того, перечень снаряжения для воздушного командования "Центр" будет включать универсальные места для работы и отдыха защитников.
"Этот проект повышает эффективность противовоздушной и противоракетной обороны - от мобильных огневых групп, батарей зенитных ракетных комплексов, до органов военного управления дивизионов, полков или бригад. Обеспечение ПВК "Центр" рюкзаками связи, КАЗами, переносными и подвижными командными пунктами позволит уменьшить время от обнаружения цели до ее уничтожения с минут до секунд. Все компоненты проекта сочетаются между собой, как конструктор. Например, даже если у нас появится новый зенитно-ракетный комплекс на вооружении, вся система с ним будет работать", - говорит директор Фонда "Повернись живим" Тарас Чмут.
Новая почта завершила сбор на укрепление ПВО - командование ЧВК "Центр" получает оборудование на 330 млн гривен
Новая почта завершила сбор на усиление защиты украинского неба. Средства были собраны в рамках проекта "Запакуй небо- прокачай ППО"
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