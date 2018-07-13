Новичок УПЛ пополнился двумя бразильскими форвардами
Киев • УНН
КИЕВ. 14 июля. УНН. Состав ФК “Львов” усилили два бразильских футболиста — форварды Панамби и Бруно, сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу львовской команды.
Новички заключили трехлетние соглашения с львовским клубом. Бруно будет выступать за “горожан” под 9-м номером, а Панамби выбрал 11-й номер.
22-летний Бруно имеет опыт выступлений за “Сан-Паулу”, “Палмейрас” и “Португеза”. Зато 23-летний Панамби играл за “Интернасьональ”, “Сан-Каэтану”, “Фламенго СП”, “Сан-Жозе-дус-Кампус”.
Примечательно, что Бруно в “Палмейрасе” выступал бок о бок с Габриэлем Жезус, который на сегодняшний день является основным форвардом “Манчестер Сити”.
Добавим, что в стартовом поединке в УПЛ “Львов” встретится с ФК “Арсенал-Киев”.