Новачок УПЛ поповнився двома бразильськими форвардами
Київ • УНН
КИЇВ. 14 липня. УНН. Склад ФК “Львів” підсилили два бразильських футболісти — форварди Панамбі і Бруно, повідомляє УНН з посиланням на прес-службу львівської команди.
Новачки уклали трирічні угоди з львівським клубом. Бруно виступатиме за “городян” під 9-м номером, а Панамбі обрав 11-й номер.
22-річний Бруно має досвід виступів за “Сан-Паулу”, “Палмейрас” і “Португеза”. Натомість 23-річний Панамбі грав за “Інтернасьйонал”, “Сан-Каетану”, “Фламенгу СП”, “Сан-Жозе-дус-Кампус”.
Примітно, що Бруно у “Палмейрасі” виступав пліч-о-пліч з Габріелом Жезусом, який на сьогоднішній день є основним форвардом “Манчестер Сіті”.
Додамо, що у стартовому поєдинку в УПЛ “Львів” зустрінеться із ФК “Арсенал-Київ”.