Новая руководительница ГАСИ рассказала о самовольных действиях инспекторов

"Когда я пришла в инспекцию, я увидела, что там все происходит бесконтрольно, происходит внешнее правление определенных групп людей... Я спрашиваю, почему даже документы на роспись ко мне не доходят, а потому, что их получает инспектор", - сообщила Костенко.

Она отметила, что несмотря на то, что это центральный орган исполнительной власти, инспектор самостоятельно принимает решения и дает разрешение.

"У нас происходило так, что инспектор получает документы, самостоятельно их осматривает, самостоятельно дает маячок, кому и как вносить в реестр, который является неподконтрольным пока, и самостоятельно подписывает разрешение", - рассказала руководитель ГАСИ.

Костенко отметила, что хотела бы, чтобы эти процедуры были полностью бесплатными, а все подавалось исключительно через центры по предоставлению административных услуг, а не через инспекцию с некими "кодовыми" словами для избранных строителей.

В свою очередь, представители строительных компаний выразили претензии к работе двух советников, которые, по данным журналистов, являются авторами коррупционных схем.

"Если будет хоть один факт (коррупционный - ред.), они будут сразу отстранены и привлечены к ответственности, сразу", - сообщила руководительница ГАСИ.

Однако, по ее словам, сейчас для нее "трудно разобраться (с показаниями против них - ред.), ведь информация идет из разных источников: как было раньше, как было три месяца назад - где какая была коррупция".

Как ранее сообщал УНН, Гончарук после ВР пришел на совещание по строительству и рассказал о целях в этой сфере.