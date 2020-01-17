Новая руководительница ГАСИ рассказала о самовольных действиях инспекторов
Киев • УНН
КИЕВ. 17 января. УНН. Новый руководитель Государственной архитектурно-строительной инспекции Елена Костенко заявила, что в инспекции есть проблема с самовольным оформлением инспекторами разрешительных документов на строительство. Об этом она рассказала во время совещания по вопросам развития строительной отрасли, передает корреспондент УНН.
"Когда я пришла в инспекцию, я увидела, что там все происходит бесконтрольно, происходит внешнее правление определенных групп людей... Я спрашиваю, почему даже документы на роспись ко мне не доходят, а потому, что их получает инспектор", - сообщила Костенко.
Она отметила, что несмотря на то, что это центральный орган исполнительной власти, инспектор самостоятельно принимает решения и дает разрешение.
"У нас происходило так, что инспектор получает документы, самостоятельно их осматривает, самостоятельно дает маячок, кому и как вносить в реестр, который является неподконтрольным пока, и самостоятельно подписывает разрешение", - рассказала руководитель ГАСИ.
Костенко отметила, что хотела бы, чтобы эти процедуры были полностью бесплатными, а все подавалось исключительно через центры по предоставлению административных услуг, а не через инспекцию с некими "кодовыми" словами для избранных строителей.
В свою очередь, представители строительных компаний выразили претензии к работе двух советников, которые, по данным журналистов, являются авторами коррупционных схем.
"Если будет хоть один факт (коррупционный - ред.), они будут сразу отстранены и привлечены к ответственности, сразу", - сообщила руководительница ГАСИ.
Однако, по ее словам, сейчас для нее "трудно разобраться (с показаниями против них - ред.), ведь информация идет из разных источников: как было раньше, как было три месяца назад - где какая была коррупция".
Как ранее сообщал УНН, Гончарук после ВР пришел на совещание по строительству и рассказал о целях в этой сфере.