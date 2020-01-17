Нова очільниця ДАБІ розповіла про самовільні дії інспекторів

"Коли я прийшла в інспекцію, я побачила, що там все відбувається безконтрольно, відбувається зовнішнє правління певних груп людей… Я питаю, чому навіть документи на розпис до мене не доходять, а тому, що їх отримує інспектор", - повідомила Костенко.

Вона зазначила, що незважаючи на те, що це центральний орган виконавчої влади, інспектор самостійно ухвалює рішення і дає дозвіл.

"У нас відбувалось так, що інспектор отримує документи, самостійно їх оглядає, самостійно дає маячок, кому і як вносити до реєстру, який є непідконтрольним наразі, і самостійно підписує дозвіл", - розповіла керівник ДАБІ.

Костенко зазначила, що хотіла б, щоб ці процедури були повністю безкоштовними, а все подавалось виключно через центри з надання адміністративних послуг, а не через інспекцію з якимись "кодовими" словами для обраних будівельників.

Своєю чергою, представники будівельних компаній висловили претензії до роботи двох радників, які, за даними журналістів, є авторами корупційних схем.

"Якщо буде хоч один факт (корупційний - ред.), вони будуть одразу відсторонені та притягнуті до відповідальності, одразу", - повідомила очільниця ДАБІ.

Проте, за її словами, наразі для неї "важко розібратися (зі свідченнями проти них - ред.), адже інформація йде з різних джерел: як було раніше, як було три місяці тому - де яка була корупція".

Як раніше повідомляв УНН, Гончарук після ВР прийшов на нараду щодо будівництва і розповів про цілі у цій сфері.