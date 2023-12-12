Норвежское судно Strinda попало под ракетный обстрел в Красном море
Киев • УНН
Норвежское судно Strinda подверглось ракетному удару вблизи Йемена в Красном море, в результате чего возник пожар, но никто не пострадал и не погиб; все 22 члена индийского экипажа в безопасности.
Норвежское судно Strinda было поражено ракетой в Красном в Красном море возле Йемена. Пожар вспыхнул, по словам чиновников, никто не пострадал и не погиб. Об этом пишет Reuters, передает УНН.
Детали
По данным информационного агентства, на месте происшествия находится корабль ВМС США Mason.
По словам официального представителя США, инцидент произошел примерно в 60 морских милях к северу от пролива Баб-эль-Мандаб.
Сообщается, что судно было поражено крылатой ракетой, выпущенной с территории, контролируемой хуситами.
Судоходная компания подтверждает NTB, что одно из их судов было поражено ракетой в Красном море.
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Судоходная компания сообщает Bergens Tidende, что все 22 члены экипажа из Индии. Сам Белснес не контактировал с ними, но заявляет, что получил отчеты от компании, которая управляет судном.
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Норвежское судно Strinda попало под ракетный обстрел в Красном море
Норвежское судно Strinda подверглось ракетному удару вблизи Йемена в Красном море, в результате чего возник пожар, но никто не пострадал и не погиб; все 22 члена индийского экипажа в безопасности.
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