Норвегия ужесточает требования к украинским беженцам: что известно
Киев • УНН
Норвегия пересматривает условия для украинских беженцев, чтобы ограничить их приток, что касается жилья, семейных выплат и правил передвижения, а также ужесточает проверку соблюдения требований по проживанию в стране.
Норвегия решила изменить условия для украинцев с временной защитой, чтобы дополнительно не привлекать новых людей в страну. Об этом сообщает NRK, пишет УНН.
Детали
Изменения, в частности, коснутся жилищных условий, выплат семьям с детьми и возможности поездок домой в Украину.
Таким образом, хотят отменить выплату "задним числом" социальной помощи на ребенка ребенка за первые 12 месяцев пребывания в стране, которую выплачивают после продления временного вида на жительство по итогам первого года (и при этом семьи могут получать новые ежемесячные выплаты). Переходные условия для семей, которые уже находятся в Норвегии на момент изменений, еще согласовываются.
Усилят контроль за поездками домой в Украину тех, кто получает в Норвегии социальные выплаты и имеет вид на жительство - чтобы люди, которые получают выплаты, действительно проживали в Норвегии большую часть времени. Поездки домой нужно будет обосновать, если они будут противоречить условиям вида на жительство, это может привести к его потере.
Прибывающие люди, которые нуждаются в жилье, должны будут обращаться исключительно в Национальный центр приема в муниципалитете Роде. Опция расселения в гостиницах и комплексах отдыха больше не будет доступной, если люди уехали в другой регион - Национальный центр приема становится единственной "точкой входа" для того, чтобы получить жилье, а от расселения в гостиницах вообще планируют отказываться,
Также хотят ввести определенный "период ожидания" перед тем, как люди получат доступ к полному пакету социальной поддержки.
Главной причиной пересмотра правил стал большой интерес к Норвегии украинцев, которые выехали в Европу из-за войны, и более выгодные условия, чем в соседних странах. Так, по состоянию на август выплаты для украинцев в Норвегии были в 2-4 раза выше, чем те, на которые можно рассчитывать в Швеции, и примерно вдвое больше, чем в Дании.
Дополнение
За последние два месяца в Норвегию приехали оформлять временную защиту на 50% больше украинцев, чем совокупно в Данию, Швецию и Финляндию, поэтому страна испытывает все большую нагрузку на систему.
В Дании, по последним данным, официально трудоустроены 56% украинцев с временной защитой, тогда как в Норвегии этот показатель с августа по октябрь просел с 19,3% до 18,1%.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: 76% украинских беженцев планируют или надеются вернуться домой - опрос ООН
Норвегия ужесточает требования к украинским беженцам: что известно
Норвегия пересматривает условия для украинских беженцев, чтобы ограничить их приток, что касается жилья, семейных выплат и правил передвижения, а также ужесточает проверку соблюдения требований по проживанию в стране.
Враг на Запорожье за сутки нанес 82 удара, в том числе 9 дронами
Российские войска нанесли 82 удара, в том числе 9 с беспилотников, по 20 населенным пунктам Запорожской области, нанеся ущерб зданиям, но сообщений о жертвах среди гражданского населения не поступало.
Армия рф обстреляла Очаков в Николаевской области, жертв нет
Российские войска обстреляли Очаков и села в Николаевской области, без жертв.
Херсонская область за сутки подверглась двум ракетным ударам рф, в целом 54 обстрела, 6 раненых
Российские войска совершили 54 обстрела Херсонской области, ранив шесть человек, осуществив два ракетных обстрела и выпустив 407 снарядов, в том числе по жилым кварталам.
Оккупанты используют новые отметки на военной технике и осуществляют перемещение в сторону Бердянска и Приморска - Андрющенко
российские войска и их военная техника с новой маркировкой "Акула" движутся в направлении Бердянска и Приморска, есть свидетельства о передвижении колонн через Мариуполь.
Ракетный удар рф по Днепропетровской области: повреждено предприятие, задело церковь
Ракетный обстрел российскими войсками Днепропетровской области привел к гибели 1 человека, ранению 4 человек и значительному повреждению имущества, включая жилые дома, церковь и промышленное предприятие.
"Черное море - россия", "понимаю путина", "люблю русский язык". Что рассказывал подозреваемый в заказных убийствах экс-депутат и агент фсб Шепелев российской спецслужбе
"Черное море - россия", "понимаю путина", "люблю русский язык". Что рассказывал подозреваемый в заказных убийствах экс-депутат и российский агент Шепелев сотруднику фсб
Против сына президента США Джо Байдена возбудили второе уголовное дело
Хантеру Байдену выдвинуты новые уголовные обвинения в неуплате налогов на сумму 1,4 миллиона долларов, причем большое жюри Калифорнии выдвинуло ему обвинения по девяти пунктам, в том числе по трем статьям уголовного кодекса. Обвинения касаются неуплаты федеральных налогов с 2016 по 2019 год, связанных с доходами от иностранных сделок на сумму более 7 миллионов долларов.
Google описывает потерю данных Drive как "исправленную" и закрывает темы форума, которые утверждают обратное
Google утверждала, что решила проблему потери данных на Google Диске, объясняя это проблемой синхронизации с десктопным приложением. Однако некоторые пользователи на форумах сообщества сообщили, что исправление было неэффективным, что заставило Google закрыть темы до того, как они подтвердили решение проблемы.
Два человека стали жертвами ночных и утренних ударов рф, 7 ранены - МВД
Российские войска атаковали Украину, в результате чего 1 человек погиб в Павлограде, другие были ранены; авиаудар по Купянскому району повредил здание и убил еще одного человека.