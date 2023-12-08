Норвегия ужесточает требования к украинским беженцам: что известно

Норвегия решила изменить условия для украинцев с временной защитой, чтобы дополнительно не привлекать новых людей в страну. Об этом сообщает NRK, пишет УНН.

Детали

Изменения, в частности, коснутся жилищных условий, выплат семьям с детьми и возможности поездок домой в Украину.

Таким образом, хотят отменить выплату "задним числом" социальной помощи на ребенка ребенка за первые 12 месяцев пребывания в стране, которую выплачивают после продления временного вида на жительство по итогам первого года (и при этом семьи могут получать новые ежемесячные выплаты). Переходные условия для семей, которые уже находятся в Норвегии на момент изменений, еще согласовываются.

Усилят контроль за поездками домой в Украину тех, кто получает в Норвегии социальные выплаты и имеет вид на жительство - чтобы люди, которые получают выплаты, действительно проживали в Норвегии большую часть времени. Поездки домой нужно будет обосновать, если они будут противоречить условиям вида на жительство, это может привести к его потере.

Прибывающие люди, которые нуждаются в жилье, должны будут обращаться исключительно в Национальный центр приема в муниципалитете Роде. Опция расселения в гостиницах и комплексах отдыха больше не будет доступной, если люди уехали в другой регион - Национальный центр приема становится единственной "точкой входа" для того, чтобы получить жилье, а от расселения в гостиницах вообще планируют отказываться, - говорится в сообщении.

Также хотят ввести определенный "период ожидания" перед тем, как люди получат доступ к полному пакету социальной поддержки.

Главной причиной пересмотра правил стал большой интерес к Норвегии украинцев, которые выехали в Европу из-за войны, и более выгодные условия, чем в соседних странах. Так, по состоянию на август выплаты для украинцев в Норвегии были в 2-4 раза выше, чем те, на которые можно рассчитывать в Швеции, и примерно вдвое больше, чем в Дании.

Дополнение

За последние два месяца в Норвегию приехали оформлять временную защиту на 50% больше украинцев, чем совокупно в Данию, Швецию и Финляндию, поэтому страна испытывает все большую нагрузку на систему.

В Дании, по последним данным, официально трудоустроены 56% украинцев с временной защитой, тогда как в Норвегии этот показатель с августа по октябрь просел с 19,3% до 18,1%.

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