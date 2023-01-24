Норвегия может передать Украине до восьми танков Leopard - СМИ
Киев • УНН
КИЕВ. 24 января. УНН. В Норвегии рассматривают возможность передать Украине до восьми танков Leopard, передает УНН со ссылкой на Dagens Naeringsliv
Детали
По данным DN, Норвегия может передать Украине до 8 из 36 танков Leopard. В ближайшее время правительство также примет решение о закупке новых танков.
Ранее
Как сообщает Der Spiegel, канцлер Германии Олаф Шольц принял решение о передаче боевых танков Leopard 2 в Украину.
Ранее газета Wall Street Journal сообщила во вторник днем, что Соединенные Штаты рассматривают возможность поставки значительного количества основных боевых танков Abrams. Франция также рассматривает возможность поставок боевых танков в Украину.
Решению Германии, по-видимому, предшествовали интенсивные консультации в течение нескольких дней с союзниками, особенно в Вашингтоне. Шольц всегда подчеркивал, что он хотел поставлять боевые танки только совместно с другими странами, такими как США.