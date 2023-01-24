Норвегія може передати Україні до восьми танків Leopard - ЗМІ
Київ • УНН
КИЇВ. 24 січня. УНН. У Норвегії розглядають можливість передати Україні до восьми танків Leopard, передає УНН із посиланням на Dagens Naeringsliv
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За даними DN, Норвегія може передати Україні до 8 з 36 танків Leopard. Найближчим часом уряд також ухвалить рішення щодо закупівлі нових танків.
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Як повідомляє Der Spiegel, канцлер Німеччини Олаф Шольц ухвалив рішення щодо передачі бойових танків Leopard 2 в Україну.
Раніше газета Wall Street Journal повідомила у вівторок вдень, що Сполучені Штати розглядають можливість постачання значної кількості основних бойових танків Abrams. Франція також розглядає можливість поставок бойових танків в Україну.
Рішенню Німеччини, мабуть, передували інтенсивні консультації протягом кількох днів із союзниками, особливо у Вашингтоні. Шольц завжди підкреслював, що він хотів постачати бойові танки тільки спільно з іншими країнами, такими як США.