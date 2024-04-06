Ночью армия рф атаковала Киевскую область: попаданий и пострадавших нет, из-за падения обломков горело ангарное помещение

В Киевской области во время воздушной тревоги работали силы ПВО, все вражеские цели были уничтожены, никто не пострадал, попаданий в объекты жилой и критической инфраструктуры не зафиксированы. Однако, в результате падения обломков сбитых целей произошел пожар ангарного помещения в одном из населенных пунктов области. Об этом в субботу сообщил начальник Киевской ОВА Руслан Кравченко, передает УНН.

Сегодня ночью и утром враг атаковал область, применяя "шахеды" и крылатые ракеты. Все вражеские цели уничтожены. Попаданий в объекты жилой и критической инфраструктуры нет - написал Кравченко в Facebook.

По его словам, жертвы и пострадавшие в результате атаки отсутствуют.

Однако, в результате падения обломков сбитых целей произошел пожар ангарного помещения в одном из населенных пунктов. Как сообщил глава КОВА, пожар уже локализован.

Дополнение

Как уточнил председатель Мараковской громады Вадим Токарь, из-за обломков повреждено помещение одного из частных предприятий в ОТГ.

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