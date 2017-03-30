НКРЭКП продлила проверку "Энергоатома" до 10 апреля

Как отмечается в соответствующем проекте постановления, "учитывая докладную записку председателя комиссии по проверке и в связи с большими объемами проверки, на основании части шестой статьи 19 Закона Украины "О Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг" Департамент лицензионного контроля предлагает: принять постановление НКРЕКП "Об увеличении срока проведения внеплановой выездной проверки ГП" НАЭК "Энергоатом", в соответствии с которым предлагается увеличить срок проведения плановой выи знои проверки в 10 апреля 2017 включительно".

Также в документе отмечается, что с 14 марта 2017 года до 3 апреля 2017 продолжается плановая выездная проверка соблюдения компанией "НАЭК "Энергоатом" условий и правил осуществления предпринимательской деятельности по производству электроэнергии и условий и правил осуществления хозяйственной деятельности по производству теплоэнергии на теплоэлектроцентралях, ТЭС , АЭС, когенерационных установках и установках с использованием нетрадиционных или возобновляемых источников энергии.

Этой комиссией также проверяется соблюдение лицензионных условий транспортировки теплоэнергии магистральными и местными (распределительными) тепловыми сетями и снабжение тепловой энергии, и соблюдение лицензионных условий по централизованному водоснабжению и водоотводу за период деятельности с 1 января 2016 года по 31 декабря 2016 года.

Как сообщал УНН, из-за увеличения объема работ продолжительность текущего ремонта энергоблока №3 Ровенской АЭС продлили до 1 апреля.