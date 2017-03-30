НКРЭКП продлила проверку "Энергоатома" до 10 апреля

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
11 марта, 20:55 • 53941 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 105538 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 162539 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 119408 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 118317 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 113516 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 104927 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 107247 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103726 просмотра

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Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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НКРЭКП продлила проверку "Энергоатома" до 10 апреля

НКРЭКП продлила проверку "Энергоатома" до 10 апреля

Киев  •  УНН

 • 17374 просмотра

КИЕВ. 30 марта. УНН. Национальная комиссия по регулированию энергетики и коммунальных услуг продлила срок проведения проверки НАЭК "Энергоатом" в 10 апреля 2017 за большого объема проверки. Такое решение приняла Национальной комиссии по регулированию энергетики и коммунальных услуг, передает корреспондент УНН.

Как отмечается в соответствующем проекте постановления, "учитывая докладную записку председателя комиссии по проверке и в связи с большими объемами проверки, на основании части шестой статьи 19 Закона Украины "О Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг" Департамент лицензионного контроля предлагает: принять постановление НКРЕКП "Об увеличении срока проведения внеплановой выездной проверки ГП" НАЭК "Энергоатом", в соответствии с которым предлагается увеличить срок проведения плановой выи знои проверки в 10 апреля 2017 включительно".

Также в документе отмечается, что с 14 марта 2017 года до 3 апреля 2017 продолжается плановая выездная проверка соблюдения компанией "НАЭК "Энергоатом" условий и правил осуществления предпринимательской деятельности по производству электроэнергии и условий и правил осуществления хозяйственной деятельности по производству теплоэнергии на теплоэлектроцентралях, ТЭС , АЭС, когенерационных установках и установках с использованием нетрадиционных или возобновляемых источников энергии.

Этой комиссией также проверяется соблюдение лицензионных условий транспортировки теплоэнергии магистральными и местными (распределительными) тепловыми сетями и снабжение тепловой энергии, и соблюдение лицензионных условий по централизованному водоснабжению и водоотводу за период деятельности с 1 января 2016 года по 31 декабря 2016 года.

Как сообщал УНН, из-за увеличения объема работ продолжительность текущего ремонта энергоблока №3 Ровенской АЭС продлили до 1 апреля.

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