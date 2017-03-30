НКРЕКП подовжила перевірку “Енергоатому” до 10 квітня

Як зазначається у відповідному проекті постанови, “враховуючи доповідну записку голови комісії з перевірки та у зв’язку з великими обсягами перевірки, на підставі частини шостої статті 19 Закону України “Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг” Департамент ліцензійного контролю пропонує: прийняти постанову НКРЕКП “Про збільшення строку проведення позапланової виїзної перевірки ДП “НАЕК "Енергоатом" відповідно до якого пропонується збільшити термін проведення планової виїзної перевірки до 10 квітня 2017 року включно”.

Також у документі зазначається, що з 14 березня 2017 року до 3 квітня 2017 року триває планова виїзна перевірка дотримання компанією “НАЕК “Енергоатом” умов та правил здійснення підприємницької діяльності з виробництва електроенергії і умов та правил провадження господарської діяльності з виробництва теплоенергії на теплоелектроцентралях, ТЕС, АЕС, когенераційних установках та установках з використанням нетрадиційних або поновлюваних джерел енергії.

Цією комісією також перевіряється дотримання ліцензійних умов транспортування теплоенергії магістральними та місцевими (розподільчими) тепловими мережами та постачання теплової енергії, та дотримання ліцензійних умов з централізованого водопостачання та водовідведення за період діяльності з 1 січня 2016 року по 31 грудня 2016 року.

Як повідомляв УНН, через збільшення обсягу робіт тривалість поточного ремонту енергоблоку №3 Рівненської АЕС продовжили до 1 квітня.