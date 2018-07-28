Ряд европейских стран хотят лишить ЕС зависимости от российского газа

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Киев  •  УНН

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КИЕВ. 28 июля. УНН. Франция, Испания и Португалия поздравили предварительную договоренность между Евросоюзом и США увеличить в Европу импорт американского сжиженного газа. Об этом со ссылкой на совместную декларацию лидеров стран сообщает Deutsche Welle, передает УНН.

Страны настаивают на построении газовой трубы, с помощью которой газ мог бы транспортироваться в другие страны Европы.

Мадрид и Лиссабон уже строят газопровод в Каталонии на северо-востоке Испании. Планируется, что он дополнит другой газопровод, который уже был построен к западу от Пиренеев и соединит таким образом Испанию с Францией. Обе страны пока импортируют газ из Алжира с помощью запущенного 2011 газопровода.

Кроме того, страны имеют семь портов, которые могут принимать сжиженный природный газ. Сейчас они импортируют его из Катара и из США, поставки откуда растут.

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"Мы, испанцы, импортируем все больше и больше американского газа, который уже составляет 25% нашего предложения, а Португалия и Испания имеют терминалы, которые позволят нам разгружать американские танкеры с газом и транспортировать его через трубопровод", - заявил на днях министр иностранных дел Испании Жосеп Боррель.

Эти меры должны уменьшить зависимость Европы от российского газа, подчеркнули представители стран. По данным председателя Еврокомиссии Жана-Клода Юнкера, сейчас 35% импортируемого газа в Евросоюз поступает из США.

Напомним, президент Франции Макрон рассказал о планах по созданию газопровода с Испанией.

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