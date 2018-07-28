Низка європейських країн хочуть позбавити ЄС залежності від російського газу
Київ • УНН
КИЇВ. 28 липня. УНН. Франція, Іспанія та Португалія привітали попередню домовленість між Євросоюзом та США збільшити до Європи імпорт американського скрапленого газу. Про це з посиланням на спільну декларацію лідерів країн повідомляє Deutsche Welle, передає УНН.
Країни наполягають на побудові газової труби, за допомогою якої газ міг би транспортуватися в інші країни Європи.
Мадрид і Лісабон вже будують газопровід у Каталонії на північному сході Іспанії. Планується, що він доповнить інший газогін, який вже був побудований на захід від Піренеїв та з'єднає таким чином Іспанію з Францією. Обидві країни наразі імпортують газ з Алжиру за допомогою запущеного 2011 року газогону.
Окрім того, країни мають сім портів, які можуть приймати скраплений природний газ. Зараз вони імпортують його за Катару та з США, поставки звідки зростають.
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"Ми, іспанці, імпортуємо все більше і більше американського газу, який вже становить 25% нашої пропозиції, а Португалія та Іспанія мають термінали, які дозволять нам розвантажувати американські танкери з газом та транспортувати його через трубопровід", - заявив днями міністр закордонних справ Іспанії Жозеп Боррель.
Ці заходи мають зменшити залежність Європи від російського газу, наголосили представники країн. За даними голови Єврокомісії Жана-Клода Юнкера, зараз 35% імпортованого газу в Євросоюз надходить з США.
Нагадаємо, президент Франції Макрон розповів про плани щодо створення газопроводу з Іспанією.