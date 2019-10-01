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Немецкие арбитры рассудят матч "Аталанта" - "Шахтер" в Лиге чемпионов

Киев • УНН

 • 7268 просмотра

КИЕВ. Первое октября. УНН. Немец Тобиас Штилер получил назначение на матч второго тура группового раунда Лиги чемпионов с участием "Аталанты" и "Шахтера", сообщает УНН со ссылкой на сайт УЕФА.

Немецкие арбитры рассудят матч "Аталанта" - "Шахтер" в Лиге чемпионов

Ассистентами 38-летнего рефери будут его соотечественники Майк Пикель и Кристиан Гиттельманн. Видеопомичник - Бастиан Данкерт, а его ассистент - Феликс Цваер. Четвертый рефери Марко Фритц.

Штилер однажды судил "Шахтер" - в сезоне 2016-17 годов в группе Лиги Европы дончане победили дома "Брагу" 2:0.

Примечательно, что по данным worldreferee.com 22 сентября Штилер зафиксировал поражение "Зари" в раунде плей-офф отбора к ЛЕ против "Эспаньола", а в прошлом сезоне фиаско "Динамо" от "Челси" 0:5.

Добавим, "Аталанта" и "Шахтер" сыграют в Бергамо 1 октября в 19:55.

Украинские Национальные Новости

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