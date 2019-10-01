Німецькі арбітри розсудять матч "Аталанта" - "Шахтар" в Лізі чемпіонів
Київ • УНН
КИЇВ. 1 жовтня. УНН. Німець Тобіас Штілер отримав призначення на матч другого туру групового раунду Ліги чемпіонів за участі "Аталанти" та "Шахтаря", повідомляє УНН з посиланням на сайт УЄФА.
Асистентами 38-річного рефері будуть його співвітчизники Майк Пікель та Крістіан Гіттельманн. Відеопомічник - Бастіан Данкерт, а його асистент – Фелікс Цваєр. Четвертий рефері Марко Фрітц.
Штілер одного разу судив "Шахтар" – у сезоні 2016-17 років у групі Ліги Європи донеччани перемогли вдома "Брагу" 2:0.
Примітно, що за даними worldreferee.com 22 вересня Штілер зафіксував поразку "Зорі" у раунді плей-офф відбору до ЛЄ проти "Еспаньйолу", а в попередньому сезоні фіаско "Динамо" від "Челсі" 0:5.
Додамо, "Аталанта" та "Шахтар" зіграють у Бергамо 1 жовтня о 19:55.