Германия одобрила ревакцинацию от Covid-19 для лиц старше 70 лет

КИЕВ. 7 октября. УНН. Консультативный комитет Германии по вакцинам одобрил ревакцинацию от Covid-19 для лиц старше 70 лет, а также медицинскому персоналу, который взаимодействует с пациентами, даже несмотря на то, что национальная система здравоохранения уже делает ревакцинацию людям старше 60 лет. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Reuters.