Германия одобрила ревакцинацию от Covid-19 для лиц старше 70 лет
Киев • УНН
КИЕВ. 7 октября. УНН. Консультативный комитет Германии по вакцинам одобрил ревакцинацию от Covid-19 для лиц старше 70 лет, а также медицинскому персоналу, который взаимодействует с пациентами, даже несмотря на то, что национальная система здравоохранения уже делает ревакцинацию людям старше 60 лет. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Reuters.
Детали
Группа, известная как STIKO, заявила, что повторный укол мРНК-вакцины от Pfizer-BioNTech или Moderna должен быть сделан не ранее чем через шесть месяцев после первичного стандартного курса, сообщает Reuters.
Вакцинная защита со временем снижается, особенно по предотвращению бессимптомных инфекций и легких форм заболеваний.
С возрастом иммунный ответ после вакцинации в целом ослабевает, и инфекции чаще могут приводить к тяжелым заболеваниям.
Тот, кто получил одноразовую вакцину Johnson & Johnson, должен получить бустер мРНК через четыре недели после начальной дозы, так как частота инфекций для вакцины J & J была самой высокой среди одобренных прививок.
Дополнение
6 сентября министры здравоохранения региональных штатов страны и федеральный министр Йенс Шпан согласились расширить группы, имеющие право на третью прививку, к людям старше 60 лет.
В их число также входили сотрудники домов престарелых и все, кто мог тесно сотрудничать с инфицированными людьми.
За месяц до этого, группа решила предложить ревакцинацию людям с ослабленной иммунной системой, людям, которые ухаживают за детьми, а также тем, кто старше 80 лет, а также людям, которые имеют полный курс прививок от AstraZeneca и J & J.
Регулирующий орган Европейского союза по вопросам наркотиков заявил в понедельник, что люди с ослабленной иммунной системой должны получить третью дозу вакцины от Pfizer-BioNTech или Moderna, но оставил на усмотрение государств-членов ЕС решение о том, следует ли более широким слоям населения делать бустерную дозу вакцины.