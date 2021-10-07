Німеччина схвалила ревакцинацію від Covid-19 для осіб старше 70 років

ukru
19:38 • 76038 перегляди

Адміністрація Трампа розглядає можливість визнання українського Криму російською територією - ЗМІ

18:58 • 100081 перегляди

Український дрон, що може бити на 3 тис. км, пройшов випробування - Зеленський

Ексклюзив
17 березня, 14:49 • 160733 перегляди

Як заборона маркетингових знижок змінює аптечний ринок? Інтерв’ю з СЕО "Аптека Низьких Цін"

17 березня, 13:49 • 144524 перегляди

У ЄС обговорюють деталі нової допомоги для України на 40 млрд євро, проробили ще певну роботу у цьому напрямку - Каллас

Ексклюзив
17 березня, 12:39 • 146884 перегляди

Оскарження інвалідності: в МОЗ розповіли, скільки фахівців залучили до роботи Центру оцінювання функціонального стану особи

17 березня, 09:48 • 158808 перегляди

ЄС схвалив виділення Україні майже 3,5 млрд євро третього траншу по Ukraine Facility

Ексклюзив
17 березня, 09:17 • 176469 перегляди

Політолог оцінив сценарії щодо можливості припинення вогню рф

Ексклюзив
17 березня, 06:50 • 149928 перегляди

Астрологічний Новий рік у поєднанні з коридором затемнень: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 17 - 23 березня

17 березня, 05:23 • 159104 перегляди

Трамп оголосив день переговорів з путіним щодо припинення війни в Україні і розкрив основні теми

15 березня, 19:03 • 175982 перегляди

Буде напряму спілкуватися із Зеленським: Трамп заявив про призначення Келлога спецпосланником по Україні

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

Популярнi новини
Установки, ракети та боєприпаси: Німеччина оновила список допомоги, яку передала Україні

Установки, ракети та боєприпаси: Німеччина оновила список допомоги, яку передала Україні

17 березня, 12:14 • 159771 перегляди
В Україні за роботу на OnlyFans винесено шість вироків за 3 роки

В Україні за роботу на OnlyFans винесено шість вироків за 3 роки

17 березня, 13:16 • 153071 перегляди
ЄС підтвердив вихід США з групи моніторингу воєнних злочинів рф в Україні

ЄС підтвердив вихід США з групи моніторингу воєнних злочинів рф в Україні

17 березня, 15:27 • 125210 перегляди
На Херсонщині чоловік підірвався на російській міні "Пелюстка"

На Херсонщині чоловік підірвався на російській міні "Пелюстка"

16:18 • 119355 перегляди
Україна розраховує на допомогу Міжнародної морської організації для контролю припинення вогню на морі

Україна розраховує на допомогу Міжнародної морської організації для контролю припинення вогню на морі

16:31 • 137254 перегляди
Публікації
Як заборона маркетингових знижок змінює аптечний ринок? Інтерв’ю з СЕО "Аптека Низьких Цін"

Як заборона маркетингових знижок змінює аптечний ринок? Інтерв’ю з СЕО "Аптека Низьких Цін"
Ексклюзив

17 березня, 14:49 • 160730 перегляди
В Україні за роботу на OnlyFans винесено шість вироків за 3 роки

В Україні за роботу на OnlyFans винесено шість вироків за 3 роки

17 березня, 13:16 • 153071 перегляди
Як правильно посадити плодовий сад: поради

Як правильно посадити плодовий сад: поради

15 березня, 09:00 • 251739 перегляди
Голова асоціації “Виробники ліків України” спробував пояснити фармацевтичний парадокс, коли українські препарати дорожчають більше за іноземні

Голова асоціації “Виробники ліків України” спробував пояснити фармацевтичний парадокс, коли українські препарати дорожчають більше за іноземні

15 березня, 07:00 • 248055 перегляди
Встановити хочуть на місці леніна, а на відкриття покликати Трампа: все, що відомо про пам'ятник Вашингтона у Києві

Встановити хочуть на місці леніна, а на відкриття покликати Трампа: все, що відомо про пам'ятник Вашингтона у Києві

12 березня, 19:49 • 376414 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Паради, маскарад і вистави: в Ірландії сотні тисяч людей святкували День святого Патріка

Паради, маскарад і вистави: в Ірландії сотні тисяч людей святкували День святого Патріка

16:09 • 54016 перегляди
Бренд паперових серветок Kleenex створив рейтинг емоційності фільмів

Бренд паперових серветок Kleenex створив рейтинг емоційності фільмів

17 березня, 13:49 • 64192 перегляди
Вілл Сміт випустить перший за 20 років альбом

Вілл Сміт випустить перший за 20 років альбом

17 березня, 13:11 • 62344 перегляди
Мультфільми Looney Tunes знято з показу на офіційному каналі Warner Bros. Discovery

Мультфільми Looney Tunes знято з показу на офіційному каналі Warner Bros. Discovery

17 березня, 10:33 • 98212 перегляди
Джастін Бібер зізнався, що "тоне" і приховує біль, який довелося пережити

Джастін Бібер зізнався, що "тоне" і приховує біль, який довелося пережити

17 березня, 08:44 • 109512 перегляди
Актуальне
Німеччина схвалила ревакцинацію від Covid-19 для осіб старше 70 років

Німеччина схвалила ревакцинацію від Covid-19 для осіб старше 70 років

Київ • УНН

 • 14509 перегляди

КИЇВ. 7 жовтня. УНН. Консультативний комітет Німеччини по вакцинам схвалив ревакцинацію від Covid-19 для осіб старше 70 років, а також медичному персоналу, який взаємодіє з пацієнтами, навіть незважаючи на те, що національна система охорони здоров'я вже робить ревакцинацію людям старше 60 років. Про це інформує УНН з посиланням на Reuters.

Деталі

Група експертів, відома як STIKO, заявила, що повторний укол мРНК-вакцини від Pfizer-BioNTech або Moderna повинен бути зроблений не раніше ніж через шість місяців після первинного стандартного курсу, повідомляє Reuters.

Вакцинний захист згодом знижується, особливо щодо запобігання безсимптомних інфекцій і легких форм захворювань.

З віком імунна відповідь після вакцинації в цілому слабшає, і інфекції частіше можуть призводити до тяжких захворювань.

Той, хто отримав одноразову вакцину Johnson & Johnson, повинен отримати бустер мРНК через чотири тижні після початкової дози, тому що частота інфекцій для вакцини J & J була найвищою серед схвалених щеплень.

Доповнення

6 вересня міністри охорони здоров'я регіональних штатів країни і федеральний міністр Єнс Шпан погодилися розширити групи, що мають право на третє щеплення, до людей старше 60 років.

У їх число також входили співробітники будинків престарілих і всі, хто міг тісно співпрацювати з інфікованими людьми.

За місяць до цього, група вирішила запропонувати ревакцинацію людям з ослабленою імунною системою, людям, які доглядають за дітьми, а також тим, хто старше 80 років, а також людям, які мають повний курс щеплень від AstraZeneca і J & J.

Регулюючий орган Європейського союзу з питань наркотиків заявив в понеділок, що люди з ослабленою імунною системою повинні отримати третю дозу вакцини від Pfizer-BioNTech або Moderna, але залишив на розсуд держав-членів ЄС рішення про те, чи слід більш широким верствам населення робити бустерну дозу вакцини.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Новини Світу

Звернутися з питань розміщення реклами