Німеччина схвалила ревакцинацію від Covid-19 для осіб старше 70 років
Київ • УНН
КИЇВ. 7 жовтня. УНН. Консультативний комітет Німеччини по вакцинам схвалив ревакцинацію від Covid-19 для осіб старше 70 років, а також медичному персоналу, який взаємодіє з пацієнтами, навіть незважаючи на те, що національна система охорони здоров'я вже робить ревакцинацію людям старше 60 років. Про це інформує УНН з посиланням на Reuters.
Деталі
Група експертів, відома як STIKO, заявила, що повторний укол мРНК-вакцини від Pfizer-BioNTech або Moderna повинен бути зроблений не раніше ніж через шість місяців після первинного стандартного курсу, повідомляє Reuters.
Вакцинний захист згодом знижується, особливо щодо запобігання безсимптомних інфекцій і легких форм захворювань.
З віком імунна відповідь після вакцинації в цілому слабшає, і інфекції частіше можуть призводити до тяжких захворювань.
Той, хто отримав одноразову вакцину Johnson & Johnson, повинен отримати бустер мРНК через чотири тижні після початкової дози, тому що частота інфекцій для вакцини J & J була найвищою серед схвалених щеплень.
Доповнення
6 вересня міністри охорони здоров'я регіональних штатів країни і федеральний міністр Єнс Шпан погодилися розширити групи, що мають право на третє щеплення, до людей старше 60 років.
У їх число також входили співробітники будинків престарілих і всі, хто міг тісно співпрацювати з інфікованими людьми.
За місяць до цього, група вирішила запропонувати ревакцинацію людям з ослабленою імунною системою, людям, які доглядають за дітьми, а також тим, хто старше 80 років, а також людям, які мають повний курс щеплень від AstraZeneca і J & J.
Регулюючий орган Європейського союзу з питань наркотиків заявив в понеділок, що люди з ослабленою імунною системою повинні отримати третю дозу вакцини від Pfizer-BioNTech або Moderna, але залишив на розсуд держав-членів ЄС рішення про те, чи слід більш широким верствам населення робити бустерну дозу вакцини.