Германия назвала атаки россии на электроэнергетическую инфраструктуру Украины "военными преступлениями"
Киев • УНН
КИЕВ. 29 ноября. УНН. Министр юстиции Германии Марко Бушманн заявил, что атаки россии на инфраструктуру отопления и электроснабжения в Украине приравниваются к "военным преступлениям". Об этом УНН информирует со ссылкой на агентство dpa.
Детали
Выступая перед журналистами после встречи министров юстиции "Большой семерки" в Берлине, Бушманн сказал, что россия пытается использовать зиму как военное оружие против украинцев.
"Мы все согласны с тем, что в Украине совершаются ужасающие военные преступления, международное сообщество решительно осуждает эту войну и то, как она ведется", - сказал он.
Бушманн обвинил россия в "преднамеренных и систематических" нападениях на гражданскую инфраструктуру Украины, разрушении систем отопления и электроснабжения и оставлении людей в безвыходном положении из-за низких температур.
"Эта военная акция против мирного населения отвратительна, и мы решительно ее осуждаем", - подчеркнул он.
Бушманн сообщил, что министр юстиции Украины Денис Малюська и генеральный прокурор Украины Андрей Костин также присутствовали на встречах G7, где обсуждали с коллегами пути улучшения расследования совершенных военных преступлений в Украине и привлечения военных преступников к ответственности.
Добавим
G7– это неформальный форум семи ведущих промышленно развитых стран, включая Германию, Канаду, Францию, Италию, Японию, Великобританию и США. Германия в этом году председательствует в группе.