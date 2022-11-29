Германия назвала атаки россии на электроэнергетическую инфраструктуру Украины "военными преступлениями"

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Выступая перед журналистами после встречи министров юстиции "Большой семерки" в Берлине, Бушманн сказал, что россия пытается использовать зиму как военное оружие против украинцев.

"Мы все согласны с тем, что в Украине совершаются ужасающие военные преступления, международное сообщество решительно осуждает эту войну и то, как она ведется", - сказал он.

Бушманн обвинил россия в "преднамеренных и систематических" нападениях на гражданскую инфраструктуру Украины, разрушении систем отопления и электроснабжения и оставлении людей в безвыходном положении из-за низких температур.

"Эта военная акция против мирного населения отвратительна, и мы решительно ее осуждаем", - подчеркнул он.

Бушманн сообщил, что министр юстиции Украины Денис Малюська и генеральный прокурор Украины Андрей Костин также присутствовали на встречах G7, где обсуждали с коллегами пути улучшения расследования совершенных военных преступлений в Украине и привлечения военных преступников к ответственности.

Добавим

G7– это неформальный форум семи ведущих промышленно развитых стран, включая Германию, Канаду, Францию, Италию, Японию, Великобританию и США. Германия в этом году председательствует в группе.