Німеччина назвала атаки росії на електроенергетичну інфраструктуру України "військовими злочинами"
Київ • УНН
КИЇВ. 29 листопада. УНН. Міністр юстиції Німеччини Марко Бушманн заявив, що атаки росії на інфраструктуру опалення та електропостачання в Україні прирівнюються до "військових злочинів". Про це УНН інформує з посиланням на агенство dpa.
Деталі
Виступаючи перед журналістами після зустрічі міністрів юстиції "Великої сімки" в Берліні, Бушманн сказав, що росія намагається використати зиму як військову зброю проти українців.
"Ми всі згодні з тим, що в Україні скоюються жахливі військові злочини, міжнародна спільнота рішуче засуджує цю війну і те, як вона ведеться", - сказав він.
Бушманн звинуватив росію в "навмисних та систематичних" нападах на громадянську інфраструктуру України, руйнуванні систем опалення та електропостачання та залишенні людей у безвихідному становищі через низькі температури.
"Ця військова акція проти мирного населення огидна, і ми рішуче її засуджуємо", - підкреслив він.
Бушманн повідомив, що міністр юстиції України Денис Малюська та генеральний прокурор України Андрій Костін також були присутні на зустрічах G7, де вони обговорювали з колегами шляхи покращення розслідування скоєних військових злочинів в Україні та притягнення військових злочинців до відповідальності.
Додамо
G7 – це неформальний форум семи провідних промислово розвинених країн, включаючи Німеччину, Канаду, Францію, Італію, Японію, Велику Британію та США. Німеччина цього року головує у групі.