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Никополь россияне обстреляли из тяжелой артиллерии и ударными дронами

Киев • УНН

 • 182851 просмотра

КИЕВ. 1 октября. УНН. Российские военные атаковали Никополь, что в Днепропетровськой области. Били из тяжелой артиллерии и ударными дронами. О последствиях атак сообщили в ОВА, пишет УНН.

Цитата

"Враг бил по Никопольщине. Утром под обстрел попал районный центр. После обеда досталось Марганецкой громаде. Агрессор бил из тяжелой артиллерии и применил дрон-камикадзе", — рассказали о минувших сутках в ОВА.

Детали

Согласно данным областной военной администрации все атаки прошли без жертв и пострадавших. Однако, есть разрушения гражданской инфраструктуры.

Известно об одном полностью уничтоженном дачном доме, и еще одном — поврежденном. Кроме того, российские снаряды изуродовали два жилых дома, хозяйственную постройку и линию электропередач.

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Напомним

Утром УНН писал об атаке на Кривой Рог. Там россияне целились по гражданской инфраструктуре. Об этом сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Николай Лукашук

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