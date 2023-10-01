Никополь россияне обстреляли из тяжелой артиллерии и ударными дронами
Киев • УНН
КИЕВ. 1 октября. УНН. Российские военные атаковали Никополь, что в Днепропетровськой области. Били из тяжелой артиллерии и ударными дронами. О последствиях атак сообщили в ОВА, пишет УНН.
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"Враг бил по Никопольщине. Утром под обстрел попал районный центр. После обеда досталось Марганецкой громаде. Агрессор бил из тяжелой артиллерии и применил дрон-камикадзе", — рассказали о минувших сутках в ОВА.
Детали
Согласно данным областной военной администрации все атаки прошли без жертв и пострадавших. Однако, есть разрушения гражданской инфраструктуры.
Известно об одном полностью уничтоженном дачном доме, и еще одном — поврежденном. Кроме того, российские снаряды изуродовали два жилых дома, хозяйственную постройку и линию электропередач.
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Напомним
Утром УНН писал об атаке на Кривой Рог. Там россияне целились по гражданской инфраструктуре. Об этом сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Николай Лукашук