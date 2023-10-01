Їхав на велосипеді і загинув: на Харківщині чоловік потрапив під обстріл ворожої артилерії
Київ • УНН
КИЇВ. 1 жовтня. УНН. У Вовчанську Харківської області, внаслідок обстрілу російською армією, загинув чоловік під час велосипедної прогулянки. Про це повідомила Харківська обласна прокуратура, пише УНН.
Цитата
«Під ударом опинилась центральна площа міста. За попередніми даними, обстріл вівся за артилерії. В цей час 63-річний місцевий мешканець їхав на велосипеді: від отриманих травм потерпілий загинув на місці»,- йдеться в повідомленні.
Деталі
За даними слідства, 1 жовтня зранку російські військові вкотре обстріляли м. Вовчанськ. У результаті обстрілу загинув 63-річний мирний житель, що їхав на велосипеді по своїх справах.
Прокурори у взаємодії зі слідчими поліції вживають всіх заходів для документування воєнних злочинів, вчинених представниками збройних сил держави-агресора.
За процесуального керівництва Вовчанського відділу Чугуївської окружної прокуратури Харківської області розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: У Харкові чоловік на смерть підірвався на вулиці під час комендантської години