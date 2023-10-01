Ехал на велосипеде и погиб: на Харьковщине мужчина попал под обстрел вражеской артиллерии
Киев • УНН
КИЕВ. 1 октября. УНН. В Волчанске Харьковской области, в результате обстрела российской армией, погиб мужчина во время велосипедной прогулки. Об этом сообщила Харьковская областная прокуратура, пишет УНН.
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“Под ударом оказалась центральная площадь города. По предварительным данным, обстрел велся из артиллерии. В это время 63-летний местный житель ехал на велосипеде: от полученных травм пострадавший погиб на месте”, — говорится в сообщении.
Детали
По данным следствия, 1 октября утром российские военные в очередной раз обстреляли г. Волчанск. В результате обстрела погиб 63-летний мирный житель, который ехал на велосипеде по своим делам.
Прокуроры во взаимодействии со следователями полиции принимают все меры для документирования военных преступлений, совершенных представителями вооруженных сил государства-агрессора.
Под процессуальным руководством Волчанского отдела Чугуевской окружной прокуратуры Харьковской области начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины).
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