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У Кривому Розі є влучання по цивільній інфраструктурі

Київ • УНН

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КИЇВ. 1 жовтня. УНН. У Кривому Розі внаслідок ранкової атаки росіян є влучання по цивільній інфраструктурі. Про це повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Микола Лукашук, передає УНН.

Деталі

Зазначається, внаслідок атаки у Кривому Розі сталася пожежа і є руйнування. 

Також окупанти вдарили і по Великомихайлівській громаді Синельниківського району. Як наслідок — пошкоджено лінію електропередачі та газопровід.

Двічі ворог обстріляв з артилерії Нікополь — вночі та на ранок. Інформація про наслідки атак уточнюється. Попередньо, без жертв чи поранених.

На ранок українські військові збили ворожий безпілотник над Кривим Рогом.

В інших громадах області ніч пройшла без обстрілів.

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