У Кривому Розі є влучання по цивільній інфраструктурі
Київ • УНН
КИЇВ. 1 жовтня. УНН. У Кривому Розі внаслідок ранкової атаки росіян є влучання по цивільній інфраструктурі. Про це повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Микола Лукашук, передає УНН.
Деталі
Зазначається, внаслідок атаки у Кривому Розі сталася пожежа і є руйнування.
Також окупанти вдарили і по Великомихайлівській громаді Синельниківського району. Як наслідок — пошкоджено лінію електропередачі та газопровід.
Двічі ворог обстріляв з артилерії Нікополь — вночі та на ранок. Інформація про наслідки атак уточнюється. Попередньо, без жертв чи поранених.
На ранок українські військові збили ворожий безпілотник над Кривим Рогом.
В інших громадах області ніч пройшла без обстрілів.
Додамо
В Умані ворог влучив по промисловій інфраструктурі, є постраждалий