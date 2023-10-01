В Кривом Роге есть попадания по гражданской инфраструктуре
Киев • УНН
КИЕВ. 1 октября. УНН. В Кривом Роге в результате утренней атаки россиян есть попадания по гражданской инфраструктуре. Об этом сообщил председатель Днепропетровской областной военной администрации Николай Лукашук, передает УНН.
Детали
Отмечается, в результате атаки в Кривом Роге произошел пожар и есть разрушения.
Также оккупанты ударили и по Великомихайловской общине Синельниковского района. В результате — повреждена линия электропередачи и газопровод.
Дважды враг обстрелял из артиллерии Никополь — ночью и на утро. Информация о последствиях атак уточняется. Предварительно, без жертв или раненых.
На утро украинские военные сбили вражеский беспилотник над Кривым Рогом.
В других громадах области ночь прошла без обстрелов.
Добавим
В Умани враг попал по промышленной инфраструктуре, есть пострадавший