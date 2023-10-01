Нікополь росіяни обстріляли з важкої артилерії та ударними дронами

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"Ворог бив по Нікопольщині. Вранці під обстріл потрапив районний центр. Пообіді дісталося Марганецькій громаді. Агресор гатив з важкої артилерії й застосував дрон-камікадзе", — розповіли про перебіг доби в ОВА.

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Згідно з даними обласної військової адміністрації усі атаки минулись без жертв і постраждалих. Однак, є руйнування цивільної інфраструктури.

Відомо про один вщент знищений дачний будинок, і ще один — пошкоджений. Крім того, російські снаряди понівечили два житлових будинки, господарську споруду і лінію електропередач.

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Нагадаємо

Ранком УНН писав про атаку на Кривий Ріг. Там росіяни цілили по цивільній інфраструктурі. Про це повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Микола Лукашук