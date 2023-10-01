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Нікополь росіяни обстріляли з важкої артилерії та ударними дронами

Нікополь росіяни обстріляли з важкої артилерії та ударними дронами

Київ • УНН

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КИЇВ. 1 жовтня. УНН. Російські військові атакували Нікополь, що на Дніпропетровщині. Били з важкої артилерії та ударними дронами. Про наслідки атак повідомили в ОВА, пише УНН.

Цитата

"Ворог бив по Нікопольщині. Вранці під обстріл потрапив районний центр. Пообіді дісталося Марганецькій громаді. Агресор гатив з важкої артилерії й застосував дрон-камікадзе", — розповіли про перебіг доби в ОВА.

Деталі

Згідно з даними обласної військової адміністрації усі атаки минулись без жертв і постраждалих. Однак, є руйнування цивільної інфраструктури.

Відомо про один вщент знищений дачний будинок, і ще один — пошкоджений. Крім того, російські снаряди понівечили два житлових будинки, господарську споруду і лінію електропередач.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Їхав на велосипеді і загинув: на Харківщині чоловік потрапив під обстріл ворожої артилерії

Нагадаємо

Ранком УНН писав про атаку на Кривий Ріг. Там росіяни цілили по цивільній інфраструктурі. Про це повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Микола Лукашук

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