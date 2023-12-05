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Николаевский собор в Кременце вернут заповеднику: суд подтвердил постановление

Киев  •  УНН

05 декабрь 2023, 21:45  •  12394 просмотра

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Верховный Суд подтвердил возвращение Свято-Николаевского собора в Кременце в Кременецко-Почаевский заповедник после окончания срока действия договора пользования с религиозной общиной.

Николаевский собор в Кременце Тернопольской области должен вернуться Кременецко-Почаевскому историко-архитектурному заповеднику. Об этом сообщила пресс-служба Минкультуры, передает УНН.

Детали

Отмечается, что Верховный суд подтвердил постановление Западного апелляционного хозяйственного суда от 2 октября. Тогда апелляционный суд оставил в силе решение Хозяйственного суда Тернопольской области от 15 июня, который обязал религиозную общину "Приход Святителя Николая" вернуть Николаевский собор с кельями XVI-XVII веков общей площадью 1 756,0 кв м, что в Кременце, Кременецко-Почаевскому историко-архитектурному заповеднику.

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Дополнение

12 февраля 2023 года истек срок действия договора о безвозмездном пользовании религиозной общиной УПЦ МП помещением Николаевского собора и других объектов, являющихся государственной собственностью.

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Заповедник неоднократно уведомлял религиозную общину об окончании срока действия Договора и отсутствии намерений по его продлению, в связи с изменениями в законодательстве об аренде государственного имущества. В то же время религиозная община обращалась в МКИП о продлении действия договора, но получила отказ.

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

Культура
Миколаївський собор в Кременці повернуть заповіднику: суд підтвердив постанову
St. Nicholas Cathedral in Kremenets to be returned to the reserve: court upholds ruling
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Николаевский собор в Кременце вернут заповеднику: суд подтвердил постановление

Верховный Суд подтвердил возвращение Свято-Николаевского собора в Кременце в Кременецко-Почаевский заповедник после окончания срока действия договора пользования с религиозной общиной.

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