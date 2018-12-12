45-летнего Бьорна Куйперса назначили на матч, который пройдет на НСК "Олимпийский". Помогать ему будут его соотечественники Сандер ван Рукел и Эрвин Зейнстра. Дополнительными помощниками назначены Деннис Хиглер и Пол ван Букело. Марио Дикс будет четвертым арбитром.

Примечательно, что Куйперс удивительно опытный рефери. В 2011 году он провел финал Суперкубка УЕФА между "Барселоной" и "Порту", в 2013 и 2018 финалы Лиги Европы, а также финал Лиги чемпионов сезона 2013/14 годов.

Напомним, что украинский-французский встреча пройдет 12-го декабря в 22:00.

Как информировал УНН, французский "Лион" с помощью Twitter объявил список игроков, которые полетели в Киев на матч 6-го тура групповой стадии Лиги чемпионов с "Шахтером