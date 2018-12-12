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Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони
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Нідерландський арбітр отримав призначення на матч "Шахтар" – "Ліон"

Київ • УНН

 • 5112 перегляди

КИЇВ. 12 грудня. УНН. Матч між "Шахтарем" і "Ліоном" у заключному турі Ліги чемпіонів обслуговуватиме бригада арбітрів з Нідерландів, інформує УНН з посиланням на сайт УЄФА.

Нідерландський арбітр отримав призначення на матч "Шахтар" – "Ліон"

45-річного Бьорна Куйперса призначили на матч, який пройде на НСК "Олімпійський". Допомагати йому будуть його співвітчизники Сандер ван Рукел і Ервін Зейнстра. Додатковими помічниками призначені Денніс Хіглер і Пол ван Букел. Маріо Дікс буде четвертим арбітром.

Примітно, що Куйперс напрочуд досвідчений рефері. У 2011 році він провів фінал Суперкубку УЄФА між "Барселоною" та "Порту", у 2013 і 2018 фінали Ліги Європи, а також фінал Ліги чемпіонів сезону 2013/14 років.

Нагадаємо, що українсько-французька зустріч пройде 12-го грудня о 22:00.

Як інформував УНН, французький "Ліон" за допомогою Twitter оголосив список гравців, які полетіли до Києва на матч 6-го туру групової стадії Ліги чемпіонів із "Шахтарем

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