Нидерланды исключили зубров, медведей и кенгуру из списка домашних животных

Отмечается, что в настоящее время физические лица имеют право держать у себя дома 276 видов млекопитающих. Однако с середины года в списке останутся только 123 животных. Из списка, в частности, исчезли зубры, медведи и кенгуру.

Сообщается, если у человека уже есть животное, которое не вошла в число разрешенных для содержания в доме, то его можно оставить. Однако владельцам таких зверей будет запрещено их разведение. Кроме того, эти воспитанники до 1 июля должны быть зарегистрированы, в частности в полиции и Национальной инспекции по защите животных.

При этом власти позволяют завести экзотическое животное, если человек докажет наличие знаний и навыков по уходу за ним и сможет гарантировать максимально приближенные к естественным условия содержания, а также исключить контакт животного с другими людьми.

Как сообщал УНН, в ОАЭ запретили держать дома тигров.