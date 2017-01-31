Нідерланди виключили зубрів, ведмедів і кенгуру зі списку домашніх тварин
Київ • УНН
КИЇВ. 31 січня. УНН. З 1 липня 2017 року у Нідерландах повинен вступити в силу оновлений і значно скорочений список тварин, яких можна утримувати вдома, передає УНН з посиланням на ТАСС.
Зазначається, що наразі фізичні особи мають право тримати у себе вдома 276 видів ссавців. Однак з середини року в дозволеному списку залишаться тільки 123 тварини. Зі списку, зокрема, зникли зубри, ведмеді і кенгуру.
Повідомляється, якщо у людини вже є тварина, яка не ввійшла до числа дозволених для утримання у будинку, то її можна залишити. Однак власникам таких звірів буде заборонено їх розведення. Крім того, ці вихованці до 1 липня повинні бути зареєстровані, зокрема в поліції і Національної інспекції з питань захисту тварин.
При цьому влада дозволяє завести екзотичну тварину, якщо людина доведе наявність знань і навичок щодо догляду за нею і зможе гарантувати максимально наближені до природних умов його утримання, а також виключити контакт звіра з іншими людьми.
Як повідомляв УНН, в ОАЕ заборонили тримати вдома тигрів.