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Нідерланди виключили зубрів, ведмедів і кенгуру зі списку домашніх тварин

Київ • УНН

 • 14743 перегляди

КИЇВ. 31 січня. УНН. З 1 липня 2017 року у Нідерландах повинен вступити в силу оновлений і значно скорочений список тварин, яких можна утримувати вдома, передає УНН з посиланням на ТАСС.

Зазначається, що наразі фізичні особи мають право тримати у себе вдома 276 видів ссавців. Однак з середини року в дозволеному списку залишаться тільки 123 тварини. Зі списку, зокрема, зникли зубри, ведмеді і кенгуру.

Повідомляється, якщо у людини вже є тварина, яка не ввійшла до числа дозволених для утримання у будинку, то її можна залишити. Однак власникам таких звірів буде заборонено їх розведення. Крім того, ці вихованці до 1 липня повинні бути зареєстровані, зокрема в поліції і Національної інспекції з питань захисту тварин.

При цьому влада дозволяє завести екзотичну тварину, якщо людина доведе наявність знань і навичок щодо догляду за нею і зможе гарантувати максимально наближені до природних умов його утримання, а також виключити контакт звіра з іншими людьми.

Як повідомляв УНН, в ОАЕ заборонили тримати вдома тигрів.

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