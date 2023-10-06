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Нидерланды анонсировали новый пакет помощи для Украины: более ста миллионов евро на инвестиции, восстановление и реформы

Нидерланды анонсировали новый пакет помощи для Украины: более ста миллионов евро на инвестиции, восстановление и реформы

Киев • УНН

 • 616013 просмотра

КИЕВ. 6 октября. УНН. Нидерланды анонсировали новый пакет поддержки для Украины. Они планируют выделить более ста миллионов евро на инвестиции, восстановление и реформы нашей страны. О наполнении нового пакета помощи сообщила пресс-служба правительства Нидерландов, передает УНН.

Цитата

“Нидерланды выделяют 102 миллиона евро на третий пакет поддержки Украине в 2023 году. 60 миллионов евро пойдут на поддержку голландских компаний, которые хотят внести свой вклад в восстановление страны. Эти деньги предназначены для страхования экспортных кредитов для покрытия платежных рисков инвестиций и операций в стране. Чтобы помочь Украине подготовиться к зиме, 30 миллионов евро также будут направлены на закупку газа и поставку деталей для электросетей. Остальные 12 миллионов евро идут на поддержку недавно освобожденных территорий и МВФ, который оказывает техническую помощь Украине для внедрения реформ.”, — рассказали о порядке распределения средств в пресс-службе правительства Нидерландов.

Детали

Очередной пакет помощи от Нидерландов сфокусирован на закрытии наиболее насущных вопросов Украины. Он базируется на оценке потребностей украинской власти, Всемирного банка и Европейской комиссии.

В частности, ожидается, что россия зимой будет атаковать энергетическую инфраструктуру Украины. По оценкам Минэнерго необходимо от 3,7 до 4,0 миллиардов долларов на закрытие потребностей энергетической сферы. Чтобы помочь стране подготовиться к предстоящим месяцам, Нидерланды выделяют 20 миллионов евро на закупку газа и создание стратегических запасов газа через Европейский банк реконструкции и развития. Кроме того, 10 миллионов евро пойдут на поставку, трансформаторы, коммутационные компоненты и кабели, необходимых для восстановления поврежденной электросети.

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Правительство Нидерландов финансово поощряет голландские компании вносить свой вклад в восстановление Украины. Он гарантирует покрытие инвестиций и операций голландских компаний в вопросах рисков, которые не покрываются коммерческими страховщиками. Таким образом делая для предпринимателей более доступным экспорт и инвестирование в Украину, что способствует восстановлению страны.

Кроме того, Нидерланды внесли 7 миллионов евро в Фонд МВФ, который предоставляет государству техническую помощь и поддерживает Украину в реализации реформ, направленных на улучшение финансовой стабильности, восстановление экономики и укрепление институтов.

Нидерланды также внесут 5 миллионов евро в “фонд партнерства для устойчивой Украины”. Фонд фокусируется на укреплении децентрализованной власти и быстром восстановлении после освобождения от российской оккупации. Это включает в себя ремонт питьевой воды, электричества, первичных медицинских услуг и образования.

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